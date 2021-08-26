Призерка Олімпійських ігор у Токіо Ірина Коляденко. Фото:

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Бронзова призерка літніх Олімпійських ігор у Токіо Ірина Коляденко подарувала отриману в нагороду квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку.

Наставник спортсменки не мав житла, як і сама Коляденко. Попри це вона віддала тренерові житло, яке їй подарувала обласна влада. Дізнавшись про такий вчинок міська влада Ірпеня вирішила подарувати ще одну квартиру для самої Коляденко. Про це заявив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, передає «5 канал».

Вирішили нашим містом, нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам, — зазначив він.

Таким чином тренер Володимир Яременко та спортсменка Ірина Коляденко матимуть власне житло.

Як відомо, Ірина Коляденко — 22-річна борець, яка на Олімпіаді в Токіо у змаганнях з вільної боротьби в категорії до 62 кг завоювала бронзову медаль. Це перша її медаль. Спортсменка вже 11 років у боротьбі, а її тренер Володимир Яременко з нею вже дев’ять років.

Нагадаємо, після змагань у Токіо 19-річна Софія Лискун, яка однією з останніх серед українських стрибунів у воду змагалася на Олімпіаді, вирішила піти зі спорту. Вона змагалася в стрибках з 10-метрової вишки, але не змогла пройти в півфінал.

Джерело: 5 канал