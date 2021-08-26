Квартиру нардепа “Голосу” арештували через позов поліцейського

https://racurs.ua/ua/n159252-kvartyru-nardepa-golosu-areshtuvaly-cherez-pozov-policeyskogo-dokument.html

Ракурс

Скандал з нардепом партії «Голос» Олександрою Устіновою зачепив керівництво Національної поліції.

Виконавча служба Вінниці наклала арешт на квартиру Устінової й оголосила у розшук її авто. Йдеться про нібито несплату «відшкодування завданої моральної шкоди» заступнику начальника Головного слідчого управління поліції Євгену Шевцову.

Устінова 26 серпня написала на своїй сторінці у Фейсбук про «першоквітневий жарт» і «привіт» від нашої нової «реформованої» поліції.

Вона пояснила, що майно арештували у зв’язку з рішенням Печерського районного суду. Устінова повинна сплатити майже 80 тис. грн компенсації за завдану моральну шкоду Шевцову.

Нардеп стверджує, що не знала про відповідне рішення Печерського райсуду, доки не отримала повідомлення про відкриття виконавчого провадження в додатку «Дія».

У березні 2020 року на сторінці Шевцова опублікували допис з образами на адресу Устінової. Автор називав її тупою вівцею, мавпою, бродячою живністю та розумово відсталим опудалом.

Устінова відповіла: така людина недостойна звання офіцера.

Пост з образами на сторінці Шевцова з’явився після того, як Устінова і ще 50 нардепів звернулися до Арсена Авакова з вимогою провести службове розслідування, пов’язане з активами сім’ї Шевцова.

У розслідуванні журналістів «Бігус.Інфо» повідомили, що дружина слідчого отримала в подарунок нежитлові приміщення в центрі Києва площею понад 500 кв. м. Як написала Устінова, цю інформацію в МВС не перевіряли, а внутрішня безпека поліції заявила, що Шевцов нібито не писав образливого допису, бо його сторінку у соцмережі зламали.

Слідчий по тому подав шість позовів проти Устінової через її заяву про невідповідність Шевцова посаді.

Нардеп виявила, що суд, який зобов’язав її виплатити офіцеру МВС моральну компенсацію, відбувся ще в лютому цього року.