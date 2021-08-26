Погоду в Україні на вересень спрогнозували синоптики. Фото: 24 канал

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Погода в Україні у вересні 2021 року буде перехідною з літа до осені.

Середня місячна температура повітря очікується в межах 14−18° тепла, в Карпатах 11−12° тепла, що близько до кліматичної норми. Місячна кількість опадів очікується 34−70 мм, в Карпатах місцями 87−103 мм, що теж відповідає кліматичній нормі. Про це повідомили в Гідрометцентрі України.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що температура повітря становить 13−17° тепла, у південній частині місцями 18−20° тепла, в гірських районах 9−15° тепла. Абсолютний мінімум температури повітря становить 1−8° морозу, на півдні місцями від 0° до 1° тепла, в Криму до 5° вище нуля. Абсолютний максимум температури повітря у вересні — 33−38° тепла, а в гірських районах 24−32° вище нуля.

Середня місячна кількість опадів у перший місяць осені складає 37−74 мм, у південній частині локально 28−36 мм, в Карпатському регіоні місцями 77−108 мм, на високогір′ї Карпат 126−130 мм.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що до кінця тижня в Україні утримається прохолодна погода. Місцями в областях прогнозують короткочасні дощі й грози, а в окремих районах шквали 15−20 м/с.