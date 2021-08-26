Ціна пального в Україні повина незначно знизитися. Міністерство економіки України зменшило 26 серпня граничну вартість бензинів на 1,14 грн — до 25,53 грн за літр.

Про це повідомляється на сайті міністерства. Разом з тим вартість дизельного пального знизилася на 53 копійки — до 21,11 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 30,53 грн за літр, дизпалива — 26,11 грн за літр.

Два тижні тому, 13 серпня, Мінекономіки також зменшило граничну вартість бензинів та дизельного пального. Тоді ціну бензинів знизили на 19 коп. — до 26,67 грн за літр, а дизеля на 60 коп. — до 21,64 грн за літр.

Як відомо, 14 травня український уряд прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизель. Рівні торгівельної надбавки до середньої ціни дизельного пального Кабмін встановив не вище 7 грн за літр і бензину — не вище 5 грн за літр.

Компанія «Нафтогаз України» повинна надавати Мінекономіки розрахунки по пальному не пізніше третього числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до п’ятого числа кожного місяця.