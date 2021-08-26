Серцем із овець вшанував пам’ять тітки фермер з Австралії. Скріншот з відео

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Ракурс

Отару овець у форму серця зібрав австралійський фермер для того, щоб попрощатися з тіткою, яка померла від раку.

Похорон відбувся у Квінсленді, але Бен Джексон через коронавірусні обмеження не зміг приїхати з Південного Уельсу. Саме тому він виклав на пасовищі зерно у формі серця і відправив туди пастись сотні овець. Коли тварини стали у потрібну форму, він зняв на дрон відео і опублікував його. Відео взяли в ефіри й австралійські телеканали. Про це повідомляє BBC.

Не було жодної можливості поїхати туди та побачити її. Я відчував безнадійність, безпорадність, я справді не знав, що робити. Врешті я просто вирішив зробити величезне серце на землі, — розповів австралієць.

Бен Джексон надіслав відео родичам на похорон тітки, який відбувся 23 серпня. На відео він наклав її улюблену пісню Simon & Garfunkel — Bridge over Troubled Water.

За інформацією ЗМІ, останніми роками Джексон вже створював кілька інших «овечих робіт» у формі символів і логотипів. Тітці це подобалося. Востаннє родичі бачилися у травні — з того часу в Австралії почалися нові спалахи й через це запровадили локдаун.

Нагадаємо, весілля на кордоні Швеції та Норвегії влаштували закохані громадяни сусідніх скандинавських країн, які вирішили не скасовувати церемонію через коронавірусні обмеження.

Джерело: BBC