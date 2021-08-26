За борги українців відключатимуть від комунальних послуг. Фото: cdnmyslo.ru

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За заборгованість українців знову відключатимуть від житлово-комунальних послуг.

Набули чинності зміни до законодавства, якими скасовували відключення українців від тепла та світла у разі наявності заборгованості. Відповідні поправки були внесені законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж». Президент Володимир Зеленський підписав закон 19 серпня, 20 серпня він набув чинності. Про це повідомляє видання ExPro.

У законі прописано, що на період дії карантину і протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення або призупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України в разі їх несплати або оплати в неповному обсязі. Тепер заборона відключати боржникам світло й тепло діятиме тільки на період дії карантинних обмежень «червоного» рівня і протягом 30 днів після їх скасування.

Також на час дії карантину заборонено нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також примусове виселення боржників з «комуналки» з належного їм житла під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, банки в Україні можуть автоматично списувати гроші з рахунків українців через борги, оскільки 6 липня запрацювала автоматизована система виконавчого провадження. Вона дозволить автоматично арештовувати борги за кредитом, аліментами, комунальні борги, борги за зарплатою, несплачені штрафи за порушення правил руху тощо.

Джерело: ExPro