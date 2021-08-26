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Ракурс
Рейтинг популярності COVID-вакцин оприлюднили українські медики, фото - pixabay

Рейтинг популярності COVID-вакцин оприлюднили українські медики

26 сер 2021, 11:15
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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Медики підрахували, які препарати найчастіше колють українці.

Як виявилося, впродовж усієї кампанії вакцинації громадяни щепилися від коронавірусу найчастіше вакциною Pfizer. На другому місці CoronaVac, третьому Мoderna.

Рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:

  • Pfizer 1 715 589;
  • CoronaVac 1 423 002;
  • Moderna 1 071 324;
  • Covishield 487 187;
  • AstraZeneca 438 229;
  • Janssen 16 961.

Відзначимо, що Janssen почали використовувати тільки у серпні.

Всього станом на 26 серпня в Україні одну дозу отримали 5 млн 152 тис. 290 осіб, а 3 млн 310 тис. 320 повністю щепилися від Covid-19.


За минулу добу найчастіше щеплювалися вакциною Мoderna (65 тис. 720), Pfizer (46 тис. 774) і CoronaVac (39 тис. 733).

«Ракурс» повідомляв, що після поширення нового штаму «Дельта» ефективність вакцинації від коронавірусу препаратами Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson впала з 91% до 66%.

Джерело: Ракурс


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