Рейтинг популярності COVID-вакцин оприлюднили українські медики, фото - pixabay

https://racurs.ua/ua/n159246-reytyng-populyarnosti-covid-vakcyn-opryludnyly-ukrayinski-medyky.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Медики підрахували, які препарати найчастіше колють українці.

Як виявилося, впродовж усієї кампанії вакцинації громадяни щепилися від коронавірусу найчастіше вакциною Pfizer. На другому місці CoronaVac, третьому — Мoderna.

Рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:

Pfizer — 1 715 589;

1 715 589; CoronaVac — 1 423 002;

1 423 002; Moderna — 1 071 324;

1 071 324; Covishield — 487 187;

487 187; AstraZeneca — 438 229;

438 229; Janssen — 16 961.

16 961.

Відзначимо, що Janssen почали використовувати тільки у серпні.

Всього станом на 26 серпня в Україні одну дозу отримали 5 млн 152 тис. 290 осіб, а 3 млн 310 тис. 320 повністю щепилися від Covid-19.

За минулу добу найчастіше щеплювалися вакциною Мoderna (65 тис. 720), Pfizer (46 тис. 774) і CoronaVac (39 тис. 733).

«Ракурс» повідомляв, що після поширення нового штаму «Дельта» ефективність вакцинації від коронавірусу препаратами Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson впала з 91% до 66%.