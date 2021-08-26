Рейтинг популярності COVID-вакцин оприлюднили українські медики

Рейтинг популярності COVID-вакцин оприлюднили українські медикиhttps://racurs.ua/ua/n159246-reytyng-populyarnosti-covid-vakcyn-opryludnyly-ukrayinski-medyky.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Медики підрахували, які препарати найчастіше колють українці.
Як виявилося, впродовж усієї кампанії вакцинації громадяни щепилися від коронавірусу найчастіше вакциною Pfizer. На другому місці CoronaVac, третьому — Мoderna.
Рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:
- Pfizer — 1 715 589;
- CoronaVac — 1 423 002;
- Moderna — 1 071 324;
- Covishield — 487 187;
- AstraZeneca — 438 229;
- Janssen — 16 961.
Відзначимо, що Janssen почали використовувати тільки у серпні.
Всього станом на 26 серпня в Україні одну дозу отримали 5 млн 152 тис. 290 осіб, а 3 млн 310 тис. 320 повністю щепилися від Covid-19.
За минулу добу найчастіше щеплювалися вакциною Мoderna (65 тис. 720), Pfizer (46 тис. 774) і CoronaVac (39 тис. 733).
«Ракурс» повідомляв, що після поширення нового штаму «Дельта» ефективність вакцинації від коронавірусу препаратами Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson впала з 91% до 66%.