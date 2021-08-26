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У зареєстрованій в Україні COVID-вакцині знайшли домішки. Фото: rfi.fr

У зареєстрованій в Україні COVID-вакцині знайшли домішки

26 сер 2021, 10:52
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Японія припиняє використання вакцини Moderna через домішки.

Японське Міністерство охорони здоров’я отримало повідомлення від декількох видань, що в вироблених в Іспанії вакцинах від коронавірусу Moderna Inc. Знайшли сторонні домішки. Про це повідомляє агентство Kyodo із посиланням на заяви МОЗ.

Зазначається, що повідомлення про домішки надійшли з восьми центрів вакцинації у п’яти префектурах — Айті, Гіфу, Ібаракі, Сайтама і Токіо. Сторонні речовини були виявлені у 39 флаконах.

Представник японського виробника ліків Takeda Pharmaceutical Co., який відповідає за продаж і поширення вакцини Moderna в країні, заявив, що як запобіжний захід припиняє використання близько 1,63 млн доз.


В Токіо заявили, що компанія Moderna пообіцяла почати розслідування з цього питання. Takeda Pharmaceutical Co. закликала медичні установи та інші організації не використовувати вакцини Moderna.

Нагадаємо, канадські науковці провели дослідження, яке тривало з грудня 2020 року по травень 2021 року й встановили, що вакцина Moderna показала ефективність 96% у запобіганні госпіталізації та смерті від штаму «Дельта» після однієї дози.

Джерело: Ракурс


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