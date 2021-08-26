Кому не варто розраховувати на пенсію, повідомив міністр фінансів, фото - Дебет-кредит

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Пенсії в Україні залежать не тільки від внесків громадян, але й від типу системи страхування, які вони використовують.

Оскільки кількість працюючих в Україні постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів — зростатиме, то розраховувати лише на солідарну систему пенсійного страхування не варто.

Без внесків у недержавні фонди майбутнім пенсіонерам не обійтися, вважає міністр фінансів Сергій Марченко. Утім, держава не може «відразу піти й роздати кошти недержавним пенсійним фондам, це неприйнятно», цитує очільника Мінфіну «Інтерфакс-Україна».

Кабмін планує на початку залучати державну накопичувальну інституцію, наприклад, державний пенсійний фонд чи державну керуючу компанію. На цьому етапі внески громадян можуть інвестувати у державні облігації (ОВДП).

Солідарна пенсія має бути разом з накопичувальною. Якщо у вас немає накопичень в недержавному пенсійному фонді, розраховувати на пенсію взагалі не варто. Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів — зростатиме, — пояснив Марченко.

Інший варіант допомогти пенсійному забезпеченню — інвестувати 1% з єдиного соціального внеску та 1% з іншого джерела, наприклад, податку з доходів фізосіб.

Мінфін пропонує також створити окрему пряму бюджетну програму на кшталт «Внесок держави в накопичувальну пенсійну систему».

Умовно, якщо ти дав 1% або 1,5%, держава дає стільки ж. Для молоді зробити з коефіцієнтом, заохотити: якщо ти додатково вклав кошти в накопичувальний пенсійний фонд, держава додасть. Це має бути система, яка б зацікавила молодь пенсійним майбутнім. Це не стосується тих, хто стане пенсіонером через п’ять років. Інші варіанти забезпечити нинішньому активному населенню пенсію відсутні, — розповів Марченко.



За його словами, уряд готовий профінансувати запуск накопичувального рівня пенсійної системи. У Мінфіні розуміють, що це потребуватиме фіскального навантаження на бюджет.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»