Кому не стоит рассчитывать на пенсию, сообщил министр финансов

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Пенсии в Украине зависят не только от взносов граждан, но и от типа системы страхования, которые они используют.

Поскольку количество работающих в Украине постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти, то рассчитывать только на солидарную систему пенсионного страхования не стоит.

Без взносов в негосударственные фонды будущим пенсионерам не обойтись, считает министр финансов Сергей Марченко. Впрочем, государство не может «сразу пойти и раздать средства негосударственным пенсионным фондам, это неприемлемо», цитирует главу Минфина «Интерфакс-Украина».

Кабмин планирует в начале привлекать государственную накопительную институцию, например, государственный пенсионный фонд или государственную управляющую компанию. На этом этапе взносы граждан могут инвестировать в государственные облигации (ОВГЗ).

Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в негосударственном пенсионном фонде, рассчитывать на пенсию вообще не стоит. Темпы старения населения такие, что количество работающих постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти, — пояснил Марченко.

Другой вариант помочь пенсионному обеспечению — инвестировать 1% по единому социальному взносу и 1% из другого источника, например, налога с доходов физлиц.

Минфин предлагает создать отдельную прямую бюджетную программу, например, «Вклад государства в накопительную пенсионную систему».

Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить: если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит. Это должна быть система, которая бы заинтересовала молодежь пенсионным будущим. Это не касается тех, кто станет пенсионером через пять лет. Другие варианты обеспечить нынешнем активному населению пенсию отсутствуют, — рассказал Марченко.



По его словам, правительство готово профинансировать запуск накопительного уровня пенсионной системы. В Минфине понимают, что для этого необходима дополнительная фискальная нагрузка на бюджет.

Источник: «Интерфакс-Украина»