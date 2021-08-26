Житель Колумбии вакцинировался четырьмя COVID-препаратами. Фото: rg.ru

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Ракурс

Четыре разные вакцины от коронавируса получил житель Колумбии — мужчине ввели семь доз препаратов.

Власти страны начали расследование, чтобы выявить возможные другие подобные случаи. Министр здравоохранения Ммерланди Торрес заявил, что у мужчины наблюдаются проблемы с психикой. Об этом сообщает испанское издание noticias.caracoltv.

Человек, которому делали вакцинацию семь раз в разных мегацентрах города, уже полностью идентифицирован, ему более 60 лет, он имеет очевидные психологические проблемы, — отметила чиновник.

Известно, что ему вводили уколы препаратов Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen. При этом никаких побочных эффектов у мужчины не наблюдалось.

По словам главы колумбийского Минздрава, такой случай свидетельствует о недостатках в информационных системах, чтобы получать данные о вакцинированных людей в режиме реального времени. Наказывать мужчину за излишнюю вакцинацию не собираются, но внедрят новый инструмент для предотвращения таких случаев.

Напомним, американская компания Johnson & Johnson, которая производит однодозовую вакцину Janssen, заявила об увеличении количества антител после введения второй дозы вакцины. Бустерная доза этой американской вакцины от COVID-19 вызвала быстрое и устойчивое увеличение антител в девять раз выше, чем через 28 дней после прививки первичной однодозовой вакцины.

Источник: noticias. caracoltv