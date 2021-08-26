Накалывал шприцем — в Лондоне поймали подозреваемого в отравлении продуктов

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Ракурс

Мужчину, который вероятно наколол шприцем продукты в супермаркете, задержали в Лондоне.

Подозревают, что он шприцем ввел в ряд продуктов в супермаркетах неизвестное вещество, чтобы распространить панику.

Полиция подозревает, что пострадали в основном колбасные изделия и полуфабрикаты, которые разогреваются в микроволновых печах, сообщает BBC.

Власти закрыли несколько крупных сетевых магазинов на западе города. Покупателям, которые приобрели там еду 25 августа, рекомендуют выбросить ее.

Полиция исследует камеры наблюдения и в других супермаркетах Лондона.

На прошлой неделе в Германии в техническом университете Дармштадта отравились семь человек. Один из них, 30-летний студент, в критическом состоянии.

Все пострадавшие перед тем ели или пили что-то в здании кампуса L201. Полиция предполагает, что вещество могли добавить в упаковки молока или воды в период между 20 и 23 августа.

Источник: BBC