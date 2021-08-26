Наколював шприцом — у Лондоні зловили підозрюваного в отруєнні продуктів

https://racurs.ua/ua/n159242-nakoluvav-shprycom-u-londoni-zlovyly-pidozruvanogo-v-otruienni-produktiv.html

Ракурс

Чоловіка, що ймовірно ввів шприцом невідому речовину в продукти у супермаркеті, затримали в Лондоні.

Підозрюють, що він шприцом ввів в низку продуктів у супермаркетах невідому речовину, аби розповсюдити паніку.

Поліція підозрює, що постраждали в основному ковбасні вироби та напівфабрикати, які розігріваються у мікрохвильових печах, повдіомляє BBC.

Влада закрила кілька великих мережевих магазинів на заході міста. Покупцям, які придбали там їжу 25 серпня, рекомендують викинути її.

Поліція досліджує камери спостереження і в інших супермаркетах Лондона.

Минулого тижня у Німеччині в технічному університеті Дармштадта отруїлося семеро людей. Один з них, 30-річний студент, у критичному стані.

Усі постраждалі перед тим їли або пили щось у будівлі кампусу L201. Поліція припускає, що речовину могли додати в упаковки молока або води у період між 20 та 23 серпня.

Джерело: BBC