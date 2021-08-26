Житель Колумбії вакцинувався чотирма COVID-препаратами. Фото: rg.ru

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Чотири різні вакцини від коронавірусу отримав житель Колумбії — чоловіку ввели сім доз препаратів.

Влада країни почала розслідування, щоб виявити можливі інші подібні випадки. Міністр охорони здоров’я Міерланді Торрес заявив, що у чоловіка спостерігаються проблеми з психікою. Про це повідомляє іспанське видання noticias.caracoltv.

Людина, якій робили вакцинацію сім разів в різних мегацентрах міста, вже повністю ідентифікована, це людина старше 60 років з очевидними психологічними проблемами, — наголосила чиновник.

Відомо, що йому вводили уколи препаратів Sinovac, AztraZeneca, Pfizer та Janssen. При цьому жодних побічних ефектів у чоловіка не спостерігалося.

За словами глави колумбійського МОЗ, такий випадок свідчить про недоліки в інформаційних системах, щоб отримувати дані про вакцинованих людей в режимі реального часу. Карати чоловіка за зайву вакцинацію не збираються, але впровадять новий інструмент для запобігання таких випадків.

Нагадаємо, американська компанія Johnson & Johnson, яка виробляє однодозову вакцину Janssen, заявила про збільшення кількості антитіл після введення другої дози вакцини. Бустерна доза цієї американської вакцини від COVID-19 викликала швидке та стійке збільшення антитіл у дев’ять разів вище, ніж через 28 днів після щеплення первинної однодозової вакцини.

Джерело: noticias. caracoltv