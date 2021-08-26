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Ракурс
В зарегистрированной в Украине COVID-вакцине нашли примеси. Фото: rfi.fr

В зарегистрированной в Украине COVID-вакцине нашли примеси

26 авг 2021, 10:52
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Япония прекращает использование вакцины Moderna из-за примесей.

Японское Министерство здравоохранения получило уведомление от нескольких изданий, что в произведенных в Испании вакцинах от коронавируса Moderna Inc. нашли посторонние примеси. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявления Минздрава.

Отмечается, что сообщения о примесях поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах — Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. Посторонние вещества были обнаружены в 39 флаконах.

Представитель японского производителя лекарств Takeda Pharmaceutical Co., который отвечает за продажу и распространение вакцины Moderna в стране, заявил, что в качестве меры пресечения прекращает использование около 1,63 млн доз.


В Токио заявили, что компания Moderna пообещала начать расследование по этому вопросу. Takeda Pharmaceutical Co. призвала медицинские учреждения и другие организации не использовать вакцины Moderna.

Напомним, канадские ученые провели исследование, которое длилось с декабря 2020 года по май 2021 года и установили, что вакцина Moderna показала эффективность 96% в предотвращении госпитализации и смерти от штамма «Дельта» после одной дозы.

Источник: Ракурс


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