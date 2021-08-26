За долги украинцев будут отключать от коммунальных услуг. Фото: cdnmyslo.ru

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За задолженность украинцев снова будут отключать от жилищно-коммунальных услуг.

Вступили в силу изменения в законодательство, которыми отменяли отключение украинцев от тепла и света в случае наличия задолженности. Соответствующие поправки были внесены законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям». Президент Владимир Зеленский подписал закон 19 августа, а 20 августа он вступил в силу. Об этом сообщает издание ExPro.

В законе прописано, что на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме. Теперь запрет отключать должникам свет и тепло будет действовать только на период действия карантинных ограничений «красного» уровня и в течение 30 дней после их отмены.

Также на время действия карантина запрещается начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также принудительное выселение должников по «коммуналке» из принадлежащего им жилья во время принудительного выполнения решений судов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, банки в Украине могут автоматически списывать деньги со счетов украинцев из-за долгов, поскольку 6 июля заработала автоматизированная система исполнительного производства. Она позволит автоматически арестовывать долги по кредиту, алиментам, коммунальные долги, долги по зарплате, неуплаченные штрафы за нарушение правил движения и тому подобное.

Источник: ExPro