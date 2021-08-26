Сердцем из овец почтил память тети фермер из Австралии. Скриншот с видео

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Ракурс

Отару овец в форму сердца собрал австралийский фермер для того, чтобы попрощаться с тетей, которая умерла от рака.

Похороны состоялись в Квинсленде, но Бен Джексон из-за коронавирусных ограничений не смог приехать из Южного Уэльса. Именно поэтому он выложил на пастбище зерно в форме сердца и отправил туда пастись сотни овец. Когда животные стали в нужную форму, он снял на дрон видео и опубликовал его. Видео взяли в эфиры и австралийские телеканалы. Об этом сообщает BBC.

Не было никакой возможности поехать туда и увидеть ее. Я чувствовал безнадежность, беспомощность, я действительно не знал, что делать. Наконец я просто решил сделать огромное сердце на земле, — рассказал австралиец.

Бен Джексон прислал видео родственникам на похороны тети, который состоялся 23 августа. На видео он наложил ее любимую песню Simon & Garfunkel — Bridge over Troubled Water.

По информации СМИ, в последние годы Джексон уже создавал несколько других «овечьих работ» в форме символов и логотипов. Тете это нравилось. Последний раз родственники виделись в мае — с тех пор в Австралии начались новые вспышки и из-за этого ввели локдаун.

Напомним, свадьбу на границе Швеции и Норвегии устроили влюбленные граждане соседних скандинавских стран, которые решили не отменять церемонию из-за коронавирусных ограничений.