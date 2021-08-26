Предельные цены на бензин и дизтопливо изменили — чего ожидать водителям

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Цена топлива в Украине и должна незначительно снизиться. Министерство экономики Украины уменьшило 26 августа предельную стоимость бензинов на 1,14 грн — до 25,53 грн за литр.

Об этом сообщается на сайте министерства. Вместе с тем стоимость дизельного топлива снизилась на 53 копейки — до 21,11 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 30,53 грн за литр, дизтоплива — 26,11 грн за литр.

Две недели назад, 13 августа, Минэкономики также уменьшило предельную стоимость бензинов и дизельного топлива. Тогда цену бензина снизили на 19 коп. — до 26,67 грн за литр, а дизеля на 60 коп. —до 21,64 грн за литр.

Как известно, 14 мая украинское правительство приняло постановление, в котором до окончания карантина ввело государственное регулирование цен на бензин и дизель. Уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива Кабмин установил не выше 7 грн за литр и бензина — не выше 5 грн за литр.

Компания «Нафтогаз Украины» должна предоставлять Минэкономики расчеты по горючему не позднее третьего числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до пятого числа каждого месяца.