Погоду в Украине на сентябрь спрогнозировали синоптики. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n159251-kakoy-budet-pogoda-v-sentyabre-prognoz-ukrainskogo-gidrometcentra.html

Ракурс

Погода в Украине в сентябре 2021 года будет переходной с лета до осени.

Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 14−18° тепла, в Карпатах 11−12° тепла, что близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 34−70 мм, в Карпатах местами 87−103 мм, что тоже соответствует климатической норме. Об этом сообщили в Гидрометцентре Украины.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что температура воздуха составляет 13−17° тепла, в южной части местами 18−20° тепла, в горных районах 9−15° тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 1−8° мороза, на юге местами от 0° до 1° тепла, в Крыму до 5° выше нуля. Абсолютный максимум температуры воздуха в сентябре — 33−38° тепла, а в горных районах 24−32° выше нуля.

Среднее месячное количество осадков в первый месяц осени составляет 37−74 мм, в южной части локально 28−36 мм, в Карпатском регионе местами 77−108 мм, на высокогорье Карпат 126−130 мм.

Напомним, синоптики обещали, что до конца недели в Украине сохранится прохладная погода. Местами в областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а в отдельных районах шквалы 15−20 м/с.