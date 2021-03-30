Будинок співмешканки. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152479-aresht-iz-budynku-kohanky-yanukovycha-znyav-vaks-video.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зняв арешт з будинку співмешканки президента-втікача Віктора Януковича.

Причиною для цього послугувала нестача доказів про спільне володіння цим помешканням Януковичем. Про це повідомляє «Судовий репортер».





Повідомляється, що мова йде про будинок Любові Полєжай площею 417 кв. м. у селі Нові Петрівці біля «Межигір'я», який арештували ще шість років тому — в лютому 2015 року.

Тоді суд керувався інформацією Служби безпеки України, згідно з якою Полєжай є нібито співмешканкою Віктора Януковича. Також повідомлялося, що майно або належить самому Януковичу, або було придбане за його кошти. Зазначимо, що Полєжай отримала свідоцтво про право власності на будинок 24 грудня 2013 року, тобто в період скоєння інкримінованих Януковичу злочинів.

Адвокат можливої співмешканки Януковича стверджує, що в тексті ухвали немає жодних натяків на дослідження факту перебування цього майна у спільній власності. Зокрема, в документі не наведено жодного підтвердження того, що цей будинок належав Віктору Януковичу.

Натомість ВАКС з цими доводами погодився, адже у 2015 році Печерський суд дійсно не робив таких досліджень. Тож арешт довелося скасувати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що державна зрада була інкримінована колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову через харківські угоди. Розслідування встановило, що умови угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України були нав’язані тодішнім президентом Росії Дмитром Медвєдєвим.