Прокуратура виграла апеляцію в Януковича і може починати його екстрадицію

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Ракурс

У справі Віктора Януковича Офіс генпрокурора України заявив про можливість початку процедури екстрадиції екс-президента.

Київський апеляційний суд 25 березня залишив для Януковича заочний арешт у справі про захоплення державної влади.

Адвокати екс-президента позивалися щодо рішення Печерського районного суду Києва, який 4 травня 2020 року заочно арештував Януковича.

У провадженні розслідується діяльність Януковича у вересні — жовтні 2010 року щодо незаконного збільшення обсягу повноважень президента. В Офісі генпрокурора підозрюють, що четвертий президент України повернув собі повноваження у неконституційний спосіб. Януковича звинувачують у тому, що у 2010 році він ініціював повернення до Конституції в редакції 1996 року.

Сторона обвинувачення має право розпочати стосовно підозрюваного процедуру екстрадиції та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), — йдеться в офіційному повідомленні Офісу генпрокурора.



Захист Януковича апелював до процесуальних порушень з боку слідства і відсутності належних документів про міжнародний розшук Януковича. Слідчі ці заяви спростували.

Нагадаємо, що Україна у березні за поданням Служби безпеки запровадила максимальні санкції проти низки колишніх українських чиновників. Серед них і Янукович.