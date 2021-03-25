Ігор Коломойський, фото: «Українська правда»

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Колишнє керівництво «ПриватБанку» пропонувало колишній начальниці департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства «ПриватБанку» Надії Конопкіній варіанти виїзду з України — до столиці Словаччини Братислави чи до Кіпру.

Про це йдеться в листуванні, яке було оприлюднене під час засідання суду, котрий обирав Конопкіній запобіжний захід у справі про розтрату 8,2 млрд грн, повідомляє Telegram-канала NABU Daily.

Ми їй пропонували на вибір: Братислава чи Кіпр з посвідкою на проживання, — йдеться в оприлюдненому листуванні.

Також в листуванні містилася інформація, що колишнім посадовцям установи також виплачували і «зарплатню», проте за що саме — не відомо. Згідно з листуванням, такі виплати були у 2017−2019 роках.

Так, в одному з епізодів листування уточнювалося: «Зарплата, 500 Конопкіній». Проте, в яких саме показниках ця «зарплата» вимірювалася, не уточнюється.

Крім того, в листуванні обговорювалися й обшуки, які здійснювали правоохоронці.

В цих листуваннях підозрювана Конопкіна повідомляла, що ховала від органів правопорядку телефон і нібито «все зачищала», — зазначає видання.



Конопкіній обрано запобіжний захід у виді 2,74 млн грн застави. Також на неї поклали низку обов’язків, серед яких:

утримуватися від спілкування з підозрюваними екс-головою правління «ПриватБанку» Олександром Дубілетом та його екс-заступницею Людмилою Шмальченко;

здати закордонні паспорти.

Нагадаємо, Ігор Коломойський, відомий український бізнесмен та колишній власник «ПриватБанку», на початку березня потрапив під санкції США «через причетність до значної корупції».