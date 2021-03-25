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Ракурс
Игорь Коломойский, фото: «Украинская правда»

«Нужным людям» Коломойский предлагал побег на Кипр — СМИ о деле «ПриватБанка»

25 мар 2021, 14:59
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Прежнее руководство «ПриватБанка» предлагало бывшей начальнице департамента поддержки межбанковских операций казначейства «ПриватБанка» Надежде Конопкиной варианты выезда из Украины — в столицу Словакии Братиславу или на Кипр.

Об этом говорится в переписке, которая была обнародована во время заседания суда, избиравшего Конопкиной меру пресечения по делу о растрате 8,2 млрд грн, сообщает Telegram-канала NABU Daily.

Мы ей предлагали на выбор: Братислава или Кипр с видом на жительство, — говорится в обнародованной переписке.

Также в переписке содержалась информация, что бывшим должностным лицам учреждения также выплачивали и «зарплату», однако за что именно — не известно. Согласно переписке, такие выплаты были в 2017—2019 годах.

Так, в одном из эпизодов переписки уточнялось: «Зарплата, 500 Конопкина». Однако, в каких именно показателях эта «зарплата» измерялась, не уточняется.

Кроме того, в переписке обсуждались и обыски, проводимые правоохранителями.

В этих переписках подозреваемая Конопкина сообщала, что прятала от органов правопорядка телефон и якобы «все зачищала», — отмечает издание.


Конопкиной избрана мера пресечения в виде 2,74 млн грн залога. Также на нее положили ряд обязанностей, среди которых:

  • воздерживаться от общения с подозреваемыми экс-главой правления «ПриватБанка» Александром Дубилетом и его экс-заместителем Людмилой Шмальченко;
  • сдать загранпаспорта.

Напомним, Игорь Коломойский, известный украинский бизнесмен и бывший владелец «ПриватБанка», в начале марта попал под санкции США «из-за причастности к значительной коррупции».


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