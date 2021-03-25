Игорь Коломойский, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n152270-nujnym-ludyam-kolomoyskiy-predlagal-pobeg-na-kipr-smi-o-dele-privatbanka.html

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Прежнее руководство «ПриватБанка» предлагало бывшей начальнице департамента поддержки межбанковских операций казначейства «ПриватБанка» Надежде Конопкиной варианты выезда из Украины — в столицу Словакии Братиславу или на Кипр.

Об этом говорится в переписке, которая была обнародована во время заседания суда, избиравшего Конопкиной меру пресечения по делу о растрате 8,2 млрд грн, сообщает Telegram-канала NABU Daily.

Мы ей предлагали на выбор: Братислава или Кипр с видом на жительство, — говорится в обнародованной переписке.

Также в переписке содержалась информация, что бывшим должностным лицам учреждения также выплачивали и «зарплату», однако за что именно — не известно. Согласно переписке, такие выплаты были в 2017—2019 годах.

Так, в одном из эпизодов переписки уточнялось: «Зарплата, 500 Конопкина». Однако, в каких именно показателях эта «зарплата» измерялась, не уточняется.

Кроме того, в переписке обсуждались и обыски, проводимые правоохранителями.

В этих переписках подозреваемая Конопкина сообщала, что прятала от органов правопорядка телефон и якобы «все зачищала», — отмечает издание.



Конопкиной избрана мера пресечения в виде 2,74 млн грн залога. Также на нее положили ряд обязанностей, среди которых:

воздерживаться от общения с подозреваемыми экс-главой правления «ПриватБанка» Александром Дубилетом и его экс-заместителем Людмилой Шмальченко;

сдать загранпаспорта.

Напомним, Игорь Коломойский, известный украинский бизнесмен и бывший владелец «ПриватБанка», в начале марта попал под санкции США «из-за причастности к значительной коррупции».