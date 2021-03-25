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Ракурс
В деле Януковича прокуратура выиграла апелляцию и может начинать его экстрадици.

В деле Януковича прокуратура выиграла апелляцию и может начинать экстрадицию

25 мар 2021, 15:32
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В деле Виктора Януковича Офис генпрокурора Украины заявил о возможности начала процедуры экстрадиции экс-президента.

Киевский апелляционный суд 25 марта оставил для Януковича заочный арест по делу о захвате государственной власти.

Адвокаты экс-президента судились по поводу решения Печерского районного суда Киева, который 4 мая 2020 года заочно арестовал Януковича.

В производстве расследуется деятельность Януковича в сентябре — октябре 2010 года по незаконному увеличению объема полномочий президента. В Офисе генпрокурора подозревают, что четвертый президент Украины вернул себе полномочия неконституционно. Януковича обвиняют в том, что в 2010 году он инициировал возвращение к Конституции в редакции 1996 года.

Сторона обвинения может начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia), — говорится в официальном сообщении Офиса генпрокурора.


Защита Януковича апеллировала к процессуальным нарушениям со стороны следствия и отсутствия надлежащих документов о международном розыске Януковича. Следователи эти заявления опровергли.

Напомним, что Украина в марте по представлению Службы безопасности ввела максимальные санкции против ряда бывших украинских чиновников. Среди них и Янукович.

Источник: Ракурс


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