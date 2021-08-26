Квартиру нардепа «Голоса» арестовали из-за иска полицейского

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Ракурс

Скандал с нардепом партии «Голос» Александрой Устиновой зацепил руководство Национальной полиции.

Исполнительная служба Винницы наложила арест на квартиру Устиновой и объявила в розыск ее авто. Речь идет о якобы неуплате «возмещения причиненного морального вреда» заместителю начальника Главного следственного управления полиции Евгению Шевцова.

Устинова 26 августа написала на своей страннице в Фейсбук о «первоапрельской шутке» и «привете» от нашей новой «реформированной» полиции.

Она объяснила, что имущество арестовали в связи с решением Печерского районного суда. Устинова должна оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за причиненный моральный вред Шевцову.

Нардеп утверждает, что не знала о соответствующем решении Печерского райсуда, пока не получила сообщение об открытии исполнительного производства в приложении «Дія».

В марте 2020 года на странице Шевцова опубликовали сообщение с оскорблениями в адрес Устиновой. Автор называл ее тупой овцой, обезьяной, бродячей живностью и умственно отсталым чучелом.

Устинова ответила: такой человек не может носить звание офицера.

Пост с оскорблениями на странице Шевцова появился после того, как Устинова и еще 50 нардепов обратились к Арсену Авакову с требованием провести служебное расследование, связанное с активами семьи Шевцова.

В расследовании журналистов «Бигус.Инфо» сообщили, что жена следователя получила в подарок нежилые помещения в центре Киева площадью более 500 кв. м. Как написала Устинова, эту информацию в МВД не проверяли, а внутренняя безопасность полиции заявила, что Шевцов якобы не писал оскорбительное сообщение, поскольку его страницу в соцсети сломали.

Следователь позже подал шесть исков против Устиновой из-за ее заявления о несоответствии Шевцова должности.

Нардеп обнаружила, что суд, который обязал ее выплатить офицеру МВД моральную компенсацию, состоялся еще в феврале этого года.