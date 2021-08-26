Призер Олимпийских игр в Токио Ирина Коляденко. Фото:

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Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Токио Ирина Коляденко подарила полученную в награду квартиру своему тренеру Владимиру Яременко.

Наставник спортсменки не имел жилья, как и сама Коляденко. Несмотря на это она отдала тренеру жилье, которое ей подарила областная власть. Узнав о таком поступке городские власти Ирпеня решили подарить еще одну квартиру для самой Коляденко. Об этом заявил городской голова Ирпеня Александр Маркушин, передает «5 канал».

Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам, — отметил он.

Таким образом тренер Владимир Яременко и спортсменка Ирина Коляденко будут иметь собственное жилье.

Как известно, Ирина Коляденко — 22-летняя борец, которая на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 62 кг завоевала бронзовую медаль. Это первая ее медаль. Спортсменка уже 11 лет в борьбе, а ее тренер Владимир Яременко с ней уже девять лет.

Напомним, после соревнований в Токио 19-летняя София Лискун, которая одной из последних среди украинских прыгунов в воду соревновалась на Олимпиаде, решила уйти из спорта. Она соревновалась в прыжках с 10-метровой вышки, но не смогла пройти в полуфинал.

Источник: 5 канал