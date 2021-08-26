Чотириденні вихідні у 2022 році затвердив Кабмін. Фото: osoblyva.com

https://racurs.ua/ua/n159255-chotyrydenni-vyhidni-u-2022-roci-zatverdyv-kabmin-nazvano-daty.html

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Чотириденні вихідні матимуть українці у 2022 році — уряд затвердив план перенесення робочих днів на наступний рік.

Рішення прийняли задля «раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2022 році» 8 березня — Міжнародного жіночого дня і 28 червня — Дня Конституції. Таке рішення прийняв уряд під час засідання 26 серпня, а текст розпорядження з’явився на сайті уряду.

Кабмін рекомендував керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:

з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

з понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Таким чином українці зможуть отримати по чотири вихідних поспіль: з 5 по 8 березня й з 25 до 28 червня. Уряд погодив, що спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Нацбанк. Зазначається, що відпрацювання цих вихідних не призведуть до встановлення робочого шестиденного тижня.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного державного свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності.