Як працюватимуть школи з 1 вересня — пояснення урядовців

https://racurs.ua/ua/n159256-yak-pracuvatymut-shkoly-z-1-veresnya-poyasnennya-uryadovciv.html

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Навчання з 1 вересня школярі почнуть в звичайному повноформатному режимі. Як далі буде проходити навчання — залежить від епідситуації в країні. Про навчання у школах з 1 вересня нарешті визначилися в Кабміні.

Новий навчальний рік розпочнеться вчасно — 1 вересня — та проходитиме у звичному режимі. З 1 вересня відкриються всі школи країни в звичайному форматі, незалежно від кількості щеплених співробітників в навчальних закладах.

Але в міру погіршення ситуації з коронавірусом в регіонах «червоного», «помаранчевого» та «жовтого» рівня епідеміологічної ситуації залишаться відкритими тільки ті навчальні заклади, де мінімум 80% педагогів щеплені проти COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі каналів «1+1» та «Україна».

Якщо щеплено меншу кількість працівників, школи працюватимуть дистанційно або в змішаному форматі.

До початку навчального року ми все-таки розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, в школу ми підемо в повноформатному режимі, — розповідав раніше міністр освіти Сергій Шкарлет.

Станом на 15 липня в Україні щепили тільки 35% вчителів. Але в кожній області ситуація була різною. Найбільше щеплених було в Київській області, найменше — у Волинській.

За даними МОН, станом на 15 серпня майже 42% працівників шкіл, або ж 450 тис. людей, були вакциновані від COVID-19. Найбільше вакцинованих освітян було все ще у Київській області — приблизно 60%. А в таких областях як Житомирська, Рівненська, Волинська показники найменші.