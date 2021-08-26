Новий рекорд добової смертності від коронавірусу зафіксували в Росії

Новий рекорд добової смертності від коронавірусу зафіксували в РФ. Фото: kubnews.ru

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Новий рекорд добової смертності від COVID-19зафіксували в Російській Федерації.

Добовий приріст нових заражених коронавірусом склав 19 тис. 630 випадків, а померли за добу 820 пацієнтів. Це максимум за весь час пандемії. Найбільше померлих виявили у Москві — 54 особи, а 38 осіб у Санкт-Петербурзі. Ще 34 особи стали жертвами «ковіду» в Краснодарському країн. Про це 26 серпня повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на дані оперативного штабу.

Крім того, 33 пацієнти померли за добу в Свердловській області, по 28 — у Пермському краї й Нижегородської області, 27 — у Воронезькій області, 25 — в Ростовській області і Красноярському краї, 23 — в Челябінській області, 22 — в Самарській, 20 — в Саратовській області.

З початку пандемії в Росії зареєстрували 6 млн 824 тис. 540 випадків COVID-19, померли 179 тис. 243 особи, а 6 млн 92 тис. 818 одужали.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що нову хвилю пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 варто чекати вже восени. Зараз ситуація в світі стабілізувалася, але захворюваність і смертність залишаються на дуже високому рівні.

Джерело: «Інтерфакс»