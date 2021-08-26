За плагіат в дипломних роботах позбавлятимуть ступеня бакалавра і магістра, фото - Детектор медіа

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За плагіат у випускних наукових роботах студентів вищих навчальних закладів тепер можуть позбавляти ступеня бакалавра і магістра.

Про таке покарання через порушення академічної доброчесності йдеться у «Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації».

Цей документ 26 серпня затвердили члени Кабміну на своєму засіданні, повідомив у соцмережах нардеп Олексій Гончаренко.

Порядок визначає процедуру у разі виявлення фактів порушення академічної доброчесності (плагіат). Дія нормативного акту віднині поширюється на рішення про присудження таких ступенів вищої освіти — «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр».

Навесні 2021 року народні депутати прийняли закон, спрямований на боротьбу з плагіатом у дисертації (законопроект № 4667−1). Законом передбачається, що дисертація повинна бути написана здобувачем самостійно.

Якщо ж буде встановлено наявність плагіату, фальсифікації або фабрикації в дисертації, то науковий ступінь доктора філософії претендент не отримає. Крім того, якщо наявність плагіату буде встановлено вже після ухвалення рішення про присудження наукового ступеня і видачу диплома, то таке рішення буде скасовано.