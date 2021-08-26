О состоянии Порошенко после облития зеленкой сообщил депутат. Фото: BBC

https://racurs.ua/n159260-napadenie-na-poroshenko-stalo-izvestno-sostoyanie-eks-prezidenta.html

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Петр Порошенко, бывший президент Украины и лидер «Европейской солидарности», вследствие обливания зеленкой получил ожог глаз второй степени.

Пока неизвестно, как это повлияет на его зрение. Об этом сообщил бывший заместитель главы Службы безопасности Украины и депутат Киевского городского совета Виктор Кононенко в эфире телеканала «Прямой».

По словам Кононенко, первая попытка нападения на Порошенко была совершена, когда зеленую смесь пытались бросить с моста на Аллее Героев Небесной сотни. Также депутат обратил внимание на то, что Управление госохраны почему-то сняло с охраны Порошенко трех человек. Кононенко утверждает, что 23 августа УГО имело информацию о том, что специально нанятые молодые люди будут атаковать Порошенко.

Тем временем адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что из Печерского районного отдела полиции отпустили мужчину, который облил зеленкой Порошенко. Также задержанному не сообщали о подозрении.

Напомним, 24 августа на Крещатике в Киеве облили зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко. Инцидент произошел после Марша защитников, когда нардеп направлялся в Кабинет министров. Впоследствии полиция задержала нападавшего, которым оказался 22-летний житель Черниговской области. Действия мужчины правоохранители квалифицировали как хулиганство, следователи открыли уголовное производство.

В инциденте с зеленкой лидер «Европейской Солидарности» обвинил президента Владимира Зеленского. Нардеп также считает, что этот инцидент связан с его участием в Марше защитников. В посольстве США осудили инцидент, заявив, что нападениям на оппозиционеров нет места в демократическом государстве.