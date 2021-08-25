Нападение на Порошенко прокомментировали в посольстве США. Фото: focus.ua

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Нападение на пятого президента Украины и лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко прокомментировало посольство США в Украине.

Дипломаты осудили инцидент с нападением на экс-президента. Подчеркнули, что нападениям на оппозиционеров нет места в демократическом государстве. Соответствующее заявление посольство Соединенных Штатов Америки разместило на собственной странице в Twitter.

Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии, — говорится в сообщении.

Напомним, 24 августа в Киеве облили зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко. Инцидент произошел на Крещатике после Марша защитников, который прошел в Киеве. На Порошенко вылили зеленку тогда, когда он направлялся в Кабинет министров. После нападения политик обратился за помощью в полицию и уехал вместе с правоохранителями.

Впоследствии полиция задержала нападавшего, которым оказался 22-летний житель Черниговской области. Действия мужчины правоохранители квалифицировали как хулиганство, следователи открыли уголовное производство.

В инциденте с зеленкой лидер «Европейской Солидарности» обвинил президента Владимира Зеленского. Нардеп также считает, что этот инцидент связан с его участием в Марше защитников.