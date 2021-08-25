Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Фото: angliya.com

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Ракурс

Святослав Вакарчук, солист известной украинской группы «Океан Эльзы» и бывший глава партии «Голос», впервые стал отцом.

У 46-летнего музыканта родился сын, мальчика назвали Иваном. Это официальная информация, которую 25 августа подтвердила пресс-служба музыканта в комментарии изданию «Новое время».

Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь, — отметил представитель артиста.

О нынешней избраннице и матери ребенка Вакарчука достоверно ничего неизвестно. СМИ предполагали, что она может быть сотрудницей кинопродюсерской компании Radioactive, которая снимает рекламу, в том числе и для зарубежных брендов, а также занимается производством сериалов и клипов.

Напомним, в июне украинский музыкант Святослав Вакарчук сообщил о разводе со своей женой стилисткой куклой Фонаревой после 20 лет фактического брака. Лидер «Океана Эльзы» редко комментировал свою личную жизнь. Они вместе воспитывали дочь Ляли от предыдущего брака — Диану.

Источник: «Новое время»