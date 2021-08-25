Святослав Вакарчук вперше став батьком. Фото: angliya.com

https://racurs.ua/ua/n159229-svyatoslav-vakarchuk-vpershe-stav-batkom-yak-nazvaly-hlopchyka.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, вокаліст відомого українського гурту «Океан Ельзи» та колишній голова партії «Голос», вперше став батьком.

У 46-річного музиканта народився син — хлопчика назвали Іваном. Це офіційна інформація, яку 25 серпня підтвердила прес-служба музиканта в коментарі виданню «Новое время».

Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя, — зазначив представник артиста.

Про теперішню обраницю і матір дитини Вакарчука вірогідно нічого невідомо. ЗМІ припускали, що вона може бути співробітницею кінопродюсерської компанії Radioactive, яка знімає рекламу, в тому числі і для закордонних брендів, а також займається виробництвом серіалів і кліпів.

Нагадаємо, у червні український музикант Святослав Вакарчук повідомив про розлучення зі своєю дружиною стилісткою Ляльою Фонарьовою після 20 років фактичного шлюбу. Лідер «Океану Ельзи» рідко коментував своє особисте життя. Вони разом виховували дочку Лялі від попереднього шлюбу — Діану.

Джерело: «Новое время»