Напад на Порошенка прокоментували в посольстві США. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/ua/n159230-napad-na-poroshenka-prokomentuvaly-v-posolstvi-ssha.html

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Напад на п’ятого президента України й лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка прокоментувало посольство США в Україні.

Дипломати засудили інцидент із нападом на екс-президента. Наголосили, що нападам на опозиціонерів немає місця в демократичній державі. Відповідну заяву посольство Сполучених Штатів Америки розмістило на власній сторінці у Twitter.

Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня у Києві облили зеленкою п’ятого президента України Петра Порошенка. Інцидент трапився на Хрещатику після Маршу захисників, який пройшов у Києві. На Порошенка вилили зеленку тоді, коли він прямував до Кабінету міністрів. Після нападу політик звернувся за допомогою поліції й поїхав разом із правоохоронцями.

Згодом поліція затримала нападника, яким виявився 22-річний житель Чернігівської області. Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували як хуліганство, слідчі відкрили кримінальне провадження.

В інциденті з зеленкою лідер «Європейської Солідарності» звинуватив президента Володимира Зеленського. Нардеп також вважає, що цей інцидент пов’язаний з його участю у Марші захисників.