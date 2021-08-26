Фургоны Mercedes-Benz Citan. Фото: Mercedes-Benz

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Новый Mercedes-Benz Citan презентовал немецкий автопроизводитель — компактный фургон, базирующийся на платформе французского Renault Kangoo.

Внешне Citan отличается от Kangoo полностью новой передней частью кузова с характерным для современных Mercedes-Benz дизайном. Сзади установили особые фонари и бампер новой формы, а салон тоже полностью от немецкого концерна. Здесь установили фирменную мультимедийную систему MBUX. Об этом сообщается на ресурсе Daimler.

С конвейера Mercedes-Benz Citan сойдет в грузовой (Citan Van) и пассажирской (Citan Tourer) версиях со стандартной и удлиненной колесной базой, с подъемными или распашными задними дверями. Также в продаже должен появиться грузопассажирский вариант Mixto и электрический Mercedes-Benz eCitan со 102-сильным мотором и литий-ионной батареей на 44 кВт-ч.

Под капотом установят бензиновый 1,3-литровый турбомотор в вариантах на 102 и 131 л. с., а также 1,5-литровый турбодизель на 75, 95 и 116 л. с. Все двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробками передач. Фургон будет иметь только передний привод.

Напомним, автомобильная компания Mercedes-Benz представила компактный семейный семиместный кроссовер EQB. Максимальный рост пассажиров, которые могут сидеть на третьем ряду, сократили со 168 до 165 см.