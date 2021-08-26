Шість областей мають критичні ризики поширення COVID — експерт

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Епідемія коронавірусу в Україні продовжує набирати обертів. Шість областей нині демонструють високі показники госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Найгірша ситуація спостерігається на Буковині.

Критичним регіоном наразі є Чернівецька область… Зараз ми бачимо, що удвічі-тричі рівень госпіталізацій у ній перевищує рівень в інших регіонах… Понад третина COVID-ліжок з киснем зайняті у цьому регіоні, — сказав під час брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

За його словами, останніми днями на Буковині рівень COVID-захворюваності становить 83 особи на 100 тис. населення. В той час як коефіцієнт виявлення випадків інфікування у регіоні дорівнює 6,8%, рівень госпіталізацій — 23,9 на 100 тис. населення, а завантаженість ліжок з киснем — 36%.

Також у KSE повідомили, що в шести областях коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 перевищує 5%. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Сумську, Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.