Шість областей мають критичні ризики поширення COVID — експерт (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n159263-shist-oblastey-maut-krytychni-ryzyky-poshyrennya-covid-ekspert-video.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні продовжує набирати обертів. Шість областей нині демонструють високі показники госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Найгірша ситуація спостерігається на Буковині.
Критичним регіоном наразі є Чернівецька область… Зараз ми бачимо, що удвічі-тричі рівень госпіталізацій у ній перевищує рівень в інших регіонах… Понад третина COVID-ліжок з киснем зайняті у цьому регіоні, — сказав під час брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.
За його словами, останніми днями на Буковині рівень COVID-захворюваності становить 83 особи на 100 тис. населення. В той час як коефіцієнт виявлення випадків інфікування у регіоні дорівнює 6,8%, рівень госпіталізацій — 23,9 на 100 тис. населення, а завантаженість ліжок з киснем — 36%.
Також у KSE повідомили, що в шести областях коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 перевищує 5%. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Сумську, Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Це ті регіони, які наразі мають найбільший ризик поширення захворюваності та зменшення контролю над поширенням… Адже за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, якщо цей показник до 5%, то можна говорити, що захворюваність під контролем, — додав експерт.