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Ракурс
"Коктейль Молотова" прилетів в офіс омбудсмена в урядовому кварталі Києва

«Коктейль Молотова» прилетів в офіс омбудсмена у центрі Києва (ФОТО, ВІДЕО)

26 сер 2021, 16:13
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У Києві невідомий кинув «коктейль Молотова» в офіс омбудсмена Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

Очевидці події повідомили, що по обіді 26 серпня невідомий чоловік кинув у двері будівлі на вулиці Інститутській пляшку з запальною речовиною. Після цього палія затримали правоохоронці.

При ньому знайшли інші вибухові речовини. Внаслідок інциденту пошкодилися двері будівлі.

"Коктейль Молотова" прилетів в офіс омбудсмена в урядовому кварталі Києва

"Коктейль Молотова" прилетів в офіс омбудсмена в урядовому кварталі Києва

У поліції Києва підтвердили інцидент, обставини з’ясовуються. Постраждалих немає.

Фотокореспондент Ян Доброносов опублікував у Facebook коротке відео, де Денісова виходить на вулицу й бачить наслідки події.


Вона повідомила, що вогонь вдалося швидко загасити, ніхто не травмувався.

"Коктейль Молотова" прилетів в офіс омбудсмена в урядовому кварталі Києва

Джерело: Ракурс


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