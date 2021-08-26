"Коктейль Молотова" прилетів в офіс омбудсмена в урядовому кварталі Києва

https://racurs.ua/ua/n159264-kokteyl-molotova-pryletiv-v-ofis-ombudsmena-v-uryadovomu-kvartali-kyieva-video.html

Ракурс

У Києві невідомий кинув «коктейль Молотова» в офіс омбудсмена Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

Очевидці події повідомили, що по обіді 26 серпня невідомий чоловік кинув у двері будівлі на вулиці Інститутській пляшку з запальною речовиною. Після цього палія затримали правоохоронці.

При ньому знайшли інші вибухові речовини. Внаслідок інциденту пошкодилися двері будівлі.

У поліції Києва підтвердили інцидент, обставини з’ясовуються. Постраждалих немає.

Фотокореспондент Ян Доброносов опублікував у Facebook коротке відео, де Денісова виходить на вулицу й бачить наслідки події.

Вона повідомила, що вогонь вдалося швидко загасити, ніхто не травмувався.