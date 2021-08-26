В Кабуле возле международного аэропорта произошел взрыв

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Ракурс

В Афганистане вновь неспокийно. После нескольких сообщений о возможных терактах 26 августа возле аэропорта Кабула произошел взрыв. Пока неизвестно, есть ли травмированные, сообщили в Пентагоне.

Информационные агентства обнародовали первые фото с места взрыва смертника у восточных ворот аэропорта.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что есть раненые среди афганцев, точное число пострадавших пока неизвестно.

Взрыв в Кабуле, вероятно, произошел рядом с отелем Baron, где останавливались британцы.

Мы можем подтвердить взрыв вблизи аэропорта Кабула. Сейчас неясно, есть ли жертвы, — сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter.

По данным телеканала ABC, взрыв произошел у входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, которые пытаются выбраться из страны.

Между тем сетевое издание Conflict News отмечает, что в аэропорту произошел «мощный взрыв» и слышна стрельба.

Посол Франции в Афганистане заявил, что ожидается второй взрыв в районе аэропорта Кабула.

Просим наших афганских друзей немедленно покинуть территорию, — говорится в сообщении в Твиттер.

Накануне Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия предупреждали людей о высокой угрозе теракта в аэропорту Кабула. Граждан этих стран и других людей, которые хотят уехать из Афганистана, призвали покинуть район аэропорта и найти безопасное место.

В частности Минобороны Великобритании ранее рассказало СМИ о возможности организации взрыва со стороны группировки Isis-K, которую считают связанной с «Исламской государством».

Несмотря на предупреждение западных стран утром 26 августа в аэропорту и вблизи него люди оставались.

США заявили, что эвакуация из Кабула продлится.