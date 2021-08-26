Эвакуация из Кабула будет продолжаться - Пентагон

https://racurs.ua/n159267-evakuaciya-iz-kabula-budet-prodoljatsya-pentagon.html

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США отвергли заявления о завершении миссии в Афганистане — пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 26 августа официально опроверг информацию о завершении американской миссии по эвакуации беженцев из аэропорта Кабула через 36 часов. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон намерен завершить эвакуацию из Афганистана в течение 36 часов. При этом операция сосредоточится на том, чтобы вывезти 1,8 тыс. местных афганских сотрудников посольства США.

Кроме этого в Министерстве обороны США подтвердили информацию о взрыве в аэропорту столицы Афганистана. Как пишет CNN со ссылкой на трех американских чиновников, речь идет о теракте, который совершил самоубийца.

Взрыв прогремел у одних из входных ворот в аэропорт. В момент взрыва там находились толпы афганцев, которые пытались получить доступ к воздушным воротам страны. Согласно предварительном информации, два человека погибли, десятки пострадали.

Представитель Белого дома заявил, что президенту США Джо Байдену сообщили о взрыве возле аэропорта.

Главный дипломат США в Кабуле Росс Уилсон отметил, что Соединенные Штаты и другие страны работают над тем, чтобы афганцы, которые хотят покинуть страну после 31 августа, имели разрешение на это от радикального исламистского движения Талибан.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в среду, что около 1,5 тыс. граждан США хотят покинуть Афганистан. Десятки тысяч других уязвимых афганцев (которые сотрудничали с Вашингтоном и НАТО), вероятно, останутся в стране, поскольку эвакуация не сможет охватить всех.

Ранее дипломаты заявляли об угрозе теракта в аэропорту Кабула.