Евакуація з Кабула триватиме - Пентагон

https://racurs.ua/ua/n159267-evakuaciya-z-kabula-tryvatyme-pentagon.html

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США відкинули заяви про завершення місії в Афганістані — прес-секретар Пентагону Джон Кірбі 26 серпня офіційно спростував інформацію про завершення американської місії з евакуації біженців з аеропорту Кабула через 36 годин. Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що Вашингтон має намір завершити евакуацію з Афганістану впродовж 36 годин. При цьому операція зосередиться на тому, щоб вивезти 1,8 тис. місцевих афганських співробітників посольства США.

Окрім цього в Міністерстві оборони США підтвердили інформацію про вибух в аеропорту столиці Афганістану. Як пише CNN з посиланням на трьох американських чиновників, йдеться про теракт, який вчинив самогубець.

Вибух пролунав біля одних із вхідних воріт до аеропорту в Кабулі. В момент вибуху там перебували натовпи афганців, які намагалися отримати доступ до повітряних воріт країни. За попередніми даними, загинуло двоє осіб, десятки поранено.

Представник Білого дому заявив, що президенту США Джо Байдену повідомили про вибух біля аеропорту Кабула.

Найвищий дипломат США в Кабулі Росс Вілсон зазначив, що Сполучені Штати та інші країни працюють над тим, щоб афганці, які хочуть покинути країну після 31 серпня, мали дозвіл на це від радикального ісламістського руху Талібан.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив у середу, що близько 1,5 тис. громадян США хочуть покинути Афганістан. Десятки тисяч інших вразливих афганців (які співпрацювали з Вашингтоном та НАТО), ймовірно, залишаться в країні, оскільки евакуація не зможе охопити усіх. Раніше дипломати заявляли про загрозу теракту в аеропорту Кабула.