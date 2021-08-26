Еще 20 камер фиксации нарушений ПДД появились на дорогах - названы адреса

20 камер фиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Украины — Министерство внутренних дел назвало адреса, где их установят.

С пятницы, 27 августа, на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог заработают 20 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, — говорится в сообщении МВД.

В министерстве также назвали адреса, где установят новые камеры:

в Волынской области заработают четыре прибора контроля «КАСКАД» на 82 км + 575 и 95 км +200 автодороги Н-22 в направлении Луцка, на 129 км +788 дороги М-19 в направлении Ковеля, а также на 444 км +971 дороги М-07 в направлении города Любомль. На указанных участках действует ограничение скорости до 50 км/ч;

в Полтавской области камера будет работать на участке дороги М-03 на 155 км +696 в направлении Киева (ограничение до 110 км/ч);

во Львовской области пять камер — на 16 км +153 дороги М-11 Львов, на 21 км +671 дороги М-10 на Львов, на 53 км +580 дороги М-10 на Краковец, на 528 км +459 дороги М06 на Луцк и на 3 км +360 дороги М-10−01 на Рясное. На этих участках действует ограничение скорости до 50 км/ч;

в Киевской области четыре камеры — на 9 км +784 дороги Р-01 на Киев, на 9 км +994 дороги Р-01 на Обухов, на 3 км +441 дороги Р-01 в направлении Киева и на 3 км +461 дороги Р-01 в направлении Обухова. На этих участках действует ограничение до 50 км/ч;

в Запорожье заработают три камеры — на улице Дом Отдыха (поворот в музей) в направлении Преображенского моста; на улице Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе; на улице Днепр ГЭС в направлении центра города

в Мелитополе на проспекте Богдана Хмельницкого, 23, в направлении ул. Седовцев;

