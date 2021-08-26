Локдаун у листопаді - головний санлікар розкрив деталі

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Локдаун в Україні можуть запровадити у листопаді, коли показники захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 в областях наблизяться до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки.

За тим сценарієм, згідно з яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть запровадити орієнтовно у листопаді, — зазначив в інтерв’ю ВВС News заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар Ігор Кузін.

З його слів, якщо українці робитимуть щеплення й дотримуватимуться соціальної дистанції, локдаун в Україні можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.

Рішення про локдаун ухвалює місцева влада. Проте, за словами Кузіна, якщо ситуація із захворюваністю на COVID-19 значно погіршиться, локдаун можуть ввести на національному рівні.

На запитання, який з регіонів «накриє" першим, головний санлікар відповів, що наразі погіршення спостерігається в усіх областях. Проте найбільше страждає Схід і Захід країни — там фіксують дещо більше хворих, аніж в інших областях.

Усі області зараз перебувають у «зеленій» зоні.

Нагадаємо, карантин для протидії поширенню коронавірусу в Україні запровадили торік 12 березня. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевели у формат адаптивного карантину. Жорсткий карантин діяв в Україні на свята — з 8 по 24 січня.

Джерело: ВВС News