Доллар в Украине стремительно вырос после праздников

https://racurs.ua/n159279-dollar-v-ukraine-stremitelno-vyros-posle-prazdnikov.html

Ракурс

Курс валют на 27 августа установил Национальный банк Украины. Гривня к американськой валюте котируется на уровне 26,77 грн за долл.

Официальный курс доллара вырос на 7 копеек, а евро подорожал сразу на 17 копеек (официальный курс установлен на уровне 31,51 грн).

НБУ на 27 августа установил курс польского злотого на уровне 6,88 грн, 10 российских рублей — 3,62 грн, швейцарского франка — 29,21 грн.

26 августа на межбанковском рынке продолжились попытки расшатать курс и сыграть «на повышение» со стороны крупных продавцов и спекулянтов.

Продавцы валюты смогли дважды сыграть на страхах потенциальных покупателей, сообщает «Минфин». Они подтянули котировки доллара к уровню 26,83 / 26,85 на конец дня.

Наблюдатели заметили выход на межбанк фактически всей валютной выручки экспортеров за праздничные дни. Впрочем, спрос превышал предложение практически с самого начала сессии.

Доллар за день вырос сразу на 10,5 копеек — с утренних 26,725 / 26,745 до 26,83 / 26,85 грн на конец сессии.

Нацбанк не выходил на межбанк, а официальный курс на 27 августа установлен на уровне 26,7744 грн за долл.