Взрывы в Кабуле — погибших более 100, Байден пообещал отомстить

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Ракурс

Жертвами серии взрывов возле аэропорта в столице Афганистана Кабуле стали 103 человека.

Число жертв увеличивалось в течение ночи на 27 августа. Погибли и 13 американских военных, а общее количество пострадавших достигает 150 человек, сообщает The Wall Street Journal.

На теракт отреагировал президент США Джо Байден. Он обратился к нации и заявил, что эвакуация из Афганистана продолжится и после взрывов.

Байден заявил, что Соединенные Штаты не простят и не забудут это преступление террористов.

Я приказал своим командирам разработать оперативные планы по нанесению ударов по ключевым объектам, руководству и объектам ИГИЛ… Мы ответим с силой и точностью в наше время в том месте, которое выберем, в любой момент, который мы выберем, — заявил президент США.

Он не сообщил подробностей о том, каким будет военное присутствие США в Афганистане после вывода войск, но пообещал предоставить армии «дополнительные силы», если это понадобится.

Эвакуация

Байден в обращении также заявил, что с 14 августа Штаты эвакуировали из Афганистана 100 тыс. человек.

AFP пишет, что только за 12 часов в четверг из Кабула вывезли около 7,5 тыс. человек. Это стало результатом 14 полетов американских военных, с помощью которых перевезли около 5,1 тыс. человек, и 39 полетов коалиции (2,4 тыс).

Сейчас американцы находятся в контакте примерно с тысячей своих граждан, которые, по данным Госдепартамента, все еще остаются в Афганистане.

Госдеп на связи с этими людьми всеми доступными способами. Дипломаты предполагают, что с учетом панику в Афганистане многие из этих людей на самом деле не являются американскими гражданами.

Между тем, Талибан разрешил эвакуацию из Афганистана мирных жителей и после 31 августа, а к началу 1 сентября с страны должны выехать иностранцы.

Напомним, что 26 августа серия взрывов прогремела возле международного аэропорта Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Предполагают, что взрывы совершили смертники.

Один из них произошел у пропускного пункта в аэропорт «Эбби-гейт» и гостиницы «Барон». Ответственность за теракты взяла группировка «Исламское государство».