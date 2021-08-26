27 августа - праздник сала в Украине и завершение поста

https://racurs.ua/n159277-27-avgusta-prazdnik-sala-v-ukraine-i-zavershenie-posta.html

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27 августа в Украине празднуют День сала, а мировое сообщество отмечает Праздник пролетающих облаков и День лент. Верующие отмечают церковный праздник 27 августа, почитая святого Михея.

27 августа — 239-й день года (240-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 126 дней.

Именины 27 августа

День ангела сегодня отмечают: Николай, Александра, Евдокия, Василий, Михей, Федор, Матвей, Ева, Алексей, Владимир и Аркадий.

Церковный праздник 27 августа

Православная церковь в этот день чтит память «малого» библейского пророка Михея — шестого из 12 малых пророков, который жил в Иудее в VIII веке до нашей эры. Михей считается автором пророческой книги. Главную задачу для верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков.

В народе Михея прозвали Тиховием, поскольку в этот день августа было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни. 27 августа также завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед — время свадеб.

Приметы 27 августа