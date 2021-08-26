Погода 27 августа принесет осеннее похолодание и дожди

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Ракурс

Погода 27 августа в Украине будет осенней. Ночная температура местами снизится до +5 градусов. Дожди будут лить в западных областях и периодически в восточных областях, на остальной территории страны (в частности на юге и севере), в пятницу будет сухо. Небольшие осадки возможны вечером.

Об этом сегодня сообщает Укргидрметцентр.

Погода в Киеве 27 августа ожидается солнечной, температура воздуха днем прогреется до + 21−23 градусов.

Погода во Львове в пятницу, по сообщениям синоптиков, будет дождливой. Столбик термометра будет показывать + 17−19 выше нуля.

Погода в Одессе завтра будет теплой, возможны небольшие осадки. Температура достигнет + 24−26 градусов.

Погода в Днепре ожидается облачной, синоптики прогнозируют дожди с дневной температурой 25−27 градусов.

Погода в Харькове 27 августа также будет дождливой. Столбик термометра будет показывать + 24−26 градусов.

Геомагнитная обстановка Украины 27 августа прогнозируется относительно спокойной. В течение суток возможные небольшие возмущения.