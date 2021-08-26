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Лига чемпионов - стали известны соперники «Динамо» и «Шахтера»

Лига чемпионов — стали известны соперники «Динамо» и «Шахтера»

26 авг 2021, 20:22
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Жеребьевка Лиги чемпионов состоялось в четверг, 26 августа. Стали известны соперники украинских футбольных команд «Динамо» и «Шахтер»:

  • чемпион Украины «Динамо» попал в группу «E» вместе с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой»;

  • группа D приютила «Шахтер» вместе с «Интером», «Реалом» (Мадрид) и «Шерифом».

Фото: Скрін "Чемпіон"

В целом турнирная таблица Лиги чемпионов по результатам сегодняшней жеребьевки сложилась следующим образом:

Группа А:

  • Манчестер Сити

  • ПСЖ

  • РБ Лейпциг

  • Брюгге

Группа B:

  • Атлетико

  • Ливерпуль

  • Порту

  • Милан

Группа С:

  • Спортинг

  • Боруссия Дортмунд

  • Аякс

  • Бешикташ

Группа D

  • Интер

  • Реал Мадрид

  • Шахтер

  • Шериф

Группа Е:

  • Бавария

  • Барселона

  • Бенфика

  • Динамо Киев

Группа F:

  • Вильярреал

  • Манчестер Юнайтед

  • Аталанта

  • Янг Бойз

Группа G:

  • Лилль

  • Севилья

  • Ред Булл Зальцбург

  • Вольфсбург

Группа H:

  • Челси

  • Ювентус

  • Зенит


  • Мальме

Источник: Ракурс


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