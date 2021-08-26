Лига чемпионов — стали известны соперники «Динамо» и «Шахтера»https://racurs.ua/n159273-liga-chempionov-stali-izvestny-soperniki-dinamo-i-shahtera.htmlРакурс
Жеребьевка Лиги чемпионов состоялось в четверг, 26 августа. Стали известны соперники украинских футбольных команд «Динамо» и «Шахтер»:
чемпион Украины «Динамо» попал в группу «E» вместе с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой»;
группа D приютила «Шахтер» вместе с «Интером», «Реалом» (Мадрид) и «Шерифом».
В целом турнирная таблица Лиги чемпионов по результатам сегодняшней жеребьевки сложилась следующим образом:
Группа А:
Манчестер Сити
ПСЖ
РБ Лейпциг
Брюгге
Группа B:
Атлетико
Ливерпуль
Порту
Милан
Группа С:
Спортинг
Боруссия Дортмунд
Аякс
Бешикташ
Группа D
Интер
Реал Мадрид
Шахтер
Шериф
Группа Е:
Бавария
Барселона
Бенфика
Динамо Киев
Группа F:
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Аталанта
Янг Бойз
Группа G:
Лилль
Севилья
Ред Булл Зальцбург
Вольфсбург
Группа H:
Челси
Ювентус
Зенит
Мальме