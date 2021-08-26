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Ракурс
Ліга чемпіонів — з ким зіграє “Динамо” і “Шахтар” — жеребкування Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів — стали відомі суперники «Динамо» і «Шахтаря»

26 сер 2021, 20:22
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Жеребкування Ліги чемпіонів відбулося у четвер, 26 серпня. Стали відомі суперники українських футбольних команд «Динамо» та «Шахтар»:

  • чемпіон України «Динамо» потрапив до групи «E» разом із «Баварією», «Барселоною» та «Бенфікою»;

  • група D прихистила «Шахтар» разом з «Інтером», «Реалом» (Мадрид) та «Шерифом».

Фото: Скрін "Чемпіон"

Загалом турнірна таблиця Ліги чемпіонів за результатами сьогоднішнього жеребкування, склалася наступним чином:

Група А:

  • Манчестер Сіті

  • ПСЖ

  • РБ Лейпциг

  • Брюгге

Група B:

  • Атлетіко

  • Ліверпуль

  • Порту

  • Мілан

Група С:

  • Спортинг

  • Борусія Дортмунд

  • Аякс

  • Бешикташ

Група D:

  • Інтер

  • Реал М

  • Шахтар Донецьк

  • Шериф

Група Е:

  • Баварія

  • Барселона

  • Бенфіка

  • Динамо Київ

Група F:

  • Вільярреал

  • Манчестер Юнайтед

  • Аталанта

  • Янг Бойз

Група G:

  • Лілль

  • Севілья

  • Ред Булл Зальцбург

  • Вольфсбург

Група H:

  • Челсі

  • Ювентус

  • Зеніт


  • Мальме

Джерело: Ракурс


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