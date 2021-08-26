Ліга чемпіонів — стали відомі суперники «Динамо» і «Шахтаря»https://racurs.ua/ua/n159273-liga-chempioniv-staly-vidomi-supernyky-dynamo-i-shahtarya.htmlРакурс
Жеребкування Ліги чемпіонів відбулося у четвер, 26 серпня. Стали відомі суперники українських футбольних команд «Динамо» та «Шахтар»:
чемпіон України «Динамо» потрапив до групи «E» разом із «Баварією», «Барселоною» та «Бенфікою»;
група D прихистила «Шахтар» разом з «Інтером», «Реалом» (Мадрид) та «Шерифом».
Загалом турнірна таблиця Ліги чемпіонів за результатами сьогоднішнього жеребкування, склалася наступним чином:
Група А:
Манчестер Сіті
ПСЖ
РБ Лейпциг
Брюгге
Група B:
Атлетіко
Ліверпуль
Порту
Мілан
Група С:
Спортинг
Борусія Дортмунд
Аякс
Бешикташ
Група D:
Інтер
Реал М
Шахтар Донецьк
Шериф
Група Е:
Баварія
Барселона
Бенфіка
Динамо Київ
Група F:
Вільярреал
Манчестер Юнайтед
Аталанта
Янг Бойз
Група G:
Лілль
Севілья
Ред Булл Зальцбург
Вольфсбург
Група H:
Челсі
Ювентус
Зеніт
Мальме