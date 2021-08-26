Ліга чемпіонів — з ким зіграє “Динамо” і “Шахтар” — жеребкування Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів — стали відомі суперники «Динамо» і «Шахтаря»

https://racurs.ua/ua/n159273-liga-chempioniv-staly-vidomi-supernyky-dynamo-i-shahtarya.html

26 сер 2021, 20:22 999

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