Військові склади вибухнули в Казахстані

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Військові склади вибухнули в Казахстані на території військової частини, що дислокується в Байзакскому районі Жамбилської області. Вибух пролунав близько 19.00.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Казахстану. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі детонували невстановлені предмети.

Ліквідація вогнища загоряння триває. Причини пожежі встановлюються, — зазначили в Міноборони Казахстану.

Також на місце події направлена комісія оборонного відомства.

До лікарень доставили 32 особи, які дістали поранення внаслідок вибуху. Військова частина, де сталися вибухи, розташована біля села Кайнар, де мешкають 250 людей. Їх евакуювали. Зараз триває евакуація населення прилеглих сіл.

Пожежу на складах намагаються загасити силами команди вогнеборців військової частини на гусеничних пожежних машинах. Також їм допомагають пожежники Жамбилської області.

Нагадаємо, у 2014−2015 роках на території військових складів в Болгарії та Чехії пролунала низка вибухів. Згідно з розслідуванням Bellingcat, ГРУ Росії причетне до цих вибухів. Прага також звинуватила Кремль в організації диверсії і вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складі боєприпасів в селі Врбетіце.